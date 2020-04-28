Экономика
КомпанияЧистая прибыль «Яндекса» за первый квартал снизилась на 5%
Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в первом квартале 2020 года упала на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания получает от сегмента «Такси» и фудтех-предприятий свыше 24% всех доходов.
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Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271.
Коммерсантъ 09:05
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии, которые распространяли местные СМИ.
Lenta.ru 09:20
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны
В 2014 году, во время учебы в Оксфорде, у Уотсон был роман с регбистом из университетской команды Мэттом Дженни, в 2016-17-м – с программистом из Силиконовой долины Уильямом Найтом, затем Эмма сделала исключение для актера Корда Оверстрита (они встречались в 2017 году), в 2018-м общалась с нью-йоркским бизнесменом Бренданом Уоллесом.
ИА InterMedia вчера в 14:50
Экономика
«Яндекс» отзывает свой прогноз по выручке на 2020 год
"Яндекс" отзывает свой прогноз финансовых показателей на 2020 год, представленный в феврале.
Finam.Ru 06:19
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 апреля в 14:40
Здоровье
Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса
Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
Здоровье
Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области
По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам.
Частник.Ru 06:02
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Общество
В Екатеринбурге заговорили о полном прекращении продажи спиртного в майские праздники
В Екатеринбурге в алкогольных сетях продавцы приватно предупреждают знакомых покупателей о возможном прекращении продажи алкоголя в майские праздники.
Европейско-Азиатские новости 09:18
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
ТАСС 26 апреля в 08:01
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил на звонке с инвесторами операционный директор компании Грег Абовский.
Ведомости 08:43
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Здоровье
Минздрав разъяснил правила госпитализации пациентов с коронавирусом
Ранее в Минздраве сообщили, что беременным женщинам с коронавирусом противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b.
Москва 24 08:28
Шоу-бизнес
Полина Гагарина устроила праздник для отмечающей трехлетие дочери Мии
Мия Исхакова отпраздновала трехлетие 26 апреля, а домашнее видео с праздника Полина Гагарина показала поклонникам в своем микроблоге.
Дни24 вчера в 13:11
Общество
Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете
Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий.
Интерфакс 08:15
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Академики выразили протест против планов реформы МГУ
24 апреля о планах крупнейшей в истории МГУ реформы сообщила Инициативная группа МГУ (общественное объединение студентов, аспирантов и преподавателей университета, находящаяся в оппозиции к руководству вуза) в своем сообществе во «ВКонтакте».
РБК 09:48
Здоровье
В США начали применять лекарство от изжоги при лечении коронавируса
Пока в экспериментальном лечении принимают участие 187 пациентов с COVID-19, врачи рассчитывают испробовать лекарства от изжоги на 1,2 тыс. зараженных.
Известия вчера в 16:32
Авто
Копейка 30 лет простояла в гараже и выглядит идеально
Блогер Roma Uracco рассказал историю о Копейке, успевшей проехать лишь 5,7 тыс. км и на долгие 30 лет запертой в гараже.
Ladaonline 06:07
Политика
Глава МИД Украины анонсировал переговоры «нормандской четвёрки»
Во встрече примут участие главы МИД всех четырёх стран "нормандского формата" - Украины, России, Франции и Германии, отметил Кулеба.
Суть событий 06:33