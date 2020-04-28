Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в первом квартале 2020 года упала на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания получает от сегмента «Такси» и фудтех-предприятий свыше 24% всех доходов.

Чистая прибыль «Яндекса» за первый квартал снизилась на 5%

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