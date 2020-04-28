Экономика

КомпанияКомпанияЧистая прибыль «Яндекса» за первый квартал снизилась на 5%

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в первом квартале 2020 года упала на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания получает от сегмента «Такси» и фудтех-предприятий свыше 24% всех доходов.
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«Яндекс.Такси» допустил операционную убыточность во втором квартале

Rambler News Service09:36

Выручка «Яндекса» в 1-м квартале выросла на четверть

Финмаркет07:55

«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

REGNUM07:46

Выручка «Яндекса» в I квартале по US GAAP выросла на 26%

ПРАЙМ08:28

Чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%

Коммерсантъ06:23

Рост выручки «Яндекса» снова замедлился

Ведомости06:21

Прибыль «Яндекса» в 1 квартале выросла на 76%

Finam.Ru06:05
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Общество

Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271.
Коммерсантъ 09:05
7
Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео с НЛО

В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
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Политика

Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии, которые распространяли местные СМИ.
Lenta.ru 09:20
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Шоу-бизнес

Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны

В 2014 году, во время учебы в Оксфорде, у Уотсон был роман с регбистом из университетской команды Мэттом Дженни, в 2016-17-м – с программистом из Силиконовой долины Уильямом Найтом, затем Эмма сделала исключение для актера Корда Оверстрита (они встречались в 2017 году), в 2018-м общалась с нью-йоркским бизнесменом Бренданом Уоллесом.
ИА InterMedia вчера в 14:50
1
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
1K
Экономика

«Яндекс» отзывает свой прогноз по выручке на 2020 год

"Яндекс" отзывает свой прогноз финансовых показателей на 2020 год, представленный в феврале.
Finam.Ru 06:19
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 апреля в 14:40
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Здоровье

Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
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Здоровье

Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области

По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам.
Частник.Ru 06:02
4
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
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Общество

В Екатеринбурге заговорили о полном прекращении продажи спиртного в майские праздники

В Екатеринбурге в алкогольных сетях продавцы приватно предупреждают знакомых покупателей о возможном прекращении продажи алкоголя в майские праздники.
Европейско-Азиатские новости 09:18
2
Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
481
Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 26 апреля в 08:01
42
Экономика

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил на звонке с инвесторами операционный директор компании Грег Абовский.
Ведомости 08:43
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Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
95
Здоровье

Минздрав разъяснил правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Ранее в Минздраве сообщили, что беременным женщинам с коронавирусом противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b.
Москва 24 08:28
8
Шоу-бизнес

Полина Гагарина устроила праздник для отмечающей трехлетие дочери Мии

Мия Исхакова отпраздновала трехлетие 26 апреля, а домашнее видео с праздника Полина Гагарина показала поклонникам в своем микроблоге.
Дни24 вчера в 13:11
1
Общество

Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете

Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий.
Интерфакс 08:15
8
Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

Академики выразили протест против планов реформы МГУ

24 апреля о планах крупнейшей в истории МГУ реформы сообщила Инициативная группа МГУ (общественное объединение студентов, аспирантов и преподавателей университета, находящаяся в оппозиции к руководству вуза) в своем сообществе во «ВКонтакте».
РБК 09:48
1
Здоровье

В США начали применять лекарство от изжоги при лечении коронавируса

Пока в экспериментальном лечении принимают участие 187 пациентов с COVID-19, врачи рассчитывают испробовать лекарства от изжоги на 1,2 тыс. зараженных.
Известия вчера в 16:32
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Авто

Копейка 30 лет простояла в гараже и выглядит идеально

Блогер Roma Uracco рассказал историю о Копейке, успевшей проехать лишь 5,7 тыс. км и на долгие 30 лет запертой в гараже.
Ladaonline 06:07
Политика

Глава МИД Украины анонсировал переговоры «нормандской четвёрки»

Во встрече примут участие главы МИД всех четырёх стран "нормандского формата" - Украины, России, Франции и Германии, отметил Кулеба.
Суть событий 06:33
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