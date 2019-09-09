Финансы
ТАССДоля нерезидентов в российских ОФЗ в августе снизилась до 29%
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Культура
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
РИА Новости 08:13
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Здоровье
Врачи рассказали, какие странные предметы находили внутри пациентов
Доктора рассказали, какие странные предметы извлекали из анальных отверстий людей хирургическим путём.
Газета Кемерова 02:10
Единоборства
Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC
Гонорар россиянина стал рекордом в истории UFC.
Аргументы недели 07:57
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Происшествия
В Екатеринбурге муж убил жену спустя четыре дня после бракосочетания
Убийство произошло спустя всего четыре дня после регистрации брака между супругами.
Екатеринбург в интернете 08:16
Теннис
Надаль: «Медведев был достоин победы в финале US Open»
В финальной встрече соперником испанца стал 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, который впервые в карьере выступал в финале "мэйджора".
Sport.ru 02:13
Энергетика
Молдавия выбила скидку на российский газ
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что цена на российский газ для Кишинева снизится с 1 октября.
Lenta.ru 08:57
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате
По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Футбол
Cтало известно, куда может перейти датчанин Эриксен
Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года после того, как перешел из амстердамского "Аякса" за 13,5 миллиона евро.
Газета.Ru 07:57
Политика
МАГАТЭ подтвердило ввод Ираном центрифуг нового поколения
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило ввод Ираном центрифуг для обогащения урана нового поколения, сообщает AFP.
Коммерсантъ 05:34
Общество
Названы города России с самыми красивыми женщинами
Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.
REGNUM 08:36
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия начала скупать драгоценный металл, чтобы снизить зависимость от доллара США на фоне ухудшения отношений двух стран.
Lenta.ru 07:20
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Театры
Меньшиков поставит в театре Ермоловой спектакль «Оглянись во гневе»
Художественный руководитель московского театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сообщил в понедельник на сборе труппы, что в новом сезоне поставит спектакль по пьесе Джона Осборна "Оглянись во гневе".
РИА Новости 06:23
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Политика
Британский парламент официально приостановит работу в понедельник
Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября.
Интерфакс 08:10
Экономика
Индекс Мосбиржи немного снижается из-за падения акций Полюса и Сургутнефтегаза - БКС
Индекс Мосбиржи немного снижается в понедельник из-за падения акций Полюса и Сургутнефтегаза, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова.
Финмаркет 08:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности
Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
Газета Metro 07:53
Политика
В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Авто
В России продажи Skoda в августе выросли на 4%
Российские офисы компании Skoda в августе смогли реализовать 7 тыс. 7 новых авто, что на 3,9% больше, чем за такой же период в 2018 году.
Тарантас Ньюс 05:00
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32