Финансы
ТАССДоля нерезидентов в российских ОФЗ в августе снизилась до 29%
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Политика
На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов
Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
Космос
Ученые ищут первые звезды во Вселенной
Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия 18:02
Здоровье
Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно
По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.
MedikForum.ru 12:21
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Европол: в конфликте на востоке Украины участвовали кавказские боевики
Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.
Московский Комсомолец 19:14
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета вчера в 13:58
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Музыка
В Дагестане пройдет фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»
10 сентября в 17.00 на Летней эстраде Даггосфилармонии состоится открытие Фестиваля духовых оркестров «Дагестанские фанфары».
Лезги газет 05:58
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Общество
Россия оказалась в тройке мировых лидеров по числу самоубийств
Россия оказалась на третьей строчке рейтинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по числу самоубийств.
Афиша Daily 10:04
Футбол
«Манчестер Сити» первым в истории потратил на игроков более €1 млрд
«Манчестер Сити» стал первой футбольной командой в истории, потративший на комплектацию своего состава более €1 млрд.
РБК 10:33
Гаджеты
Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков
Toughbook 55, как и другие модели серии, поддерживает горячую замену батарей без выключения, а время автономной работы за счёт этого достигает 40 часов.
Игромания.ру 16:15
Политика
Власти 48 штатов проведут антимонопольное расследование против Google
Власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению компании Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства.
ТАСС 15:17
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
Евро-футбол.ру 09:00
Футбол
Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля
В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.
Матч ТВ 16:43
Транспорт
Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники»
В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
ТВ Центр 09:29
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика
США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400
Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.
iReactor 14:09
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Происшествия
Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.
ТАСС 19:07
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс 13:52
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34