В августе 2019 года доходности ОФЗ продолжили снижаться, констатирует ЦБ.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в августе снизилась до 29%

Экономика и жизнь

Политика На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Космос Ученые ищут первые звезды во Вселенной Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.

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