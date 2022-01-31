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ВТБ Капитал: нерезиденты на прошлой неделе вывели из ОФЗ 53,4 миллиарда рублей

Нерезиденты на прошлой неделе вывели из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) 53,4 миллиарда рублей, пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные НРД.
ПРАЙМ
«В четверг и пятницу (27 и 28 января) нерезиденты продолжали выводить средства с рынка — по данным Национального расчетного депозитария (НРД), совокупный нетто-отток составил 30,5 млрд руб.», — сообщается в обзоре «ВТБ Капитала».
РБК
Иностранные инвесторы продолжают продавать российские бумаги на фоне геополитических рисков и ужесточения монетарной политики США.
SakhaNews
Российский суверенный долг становится непривлекательным для иностранцев из-за геополитических рисков и ожидаемого повышения ставки ФРС США, полагают опрошенные РБК эксперты.
РБК

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