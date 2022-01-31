«В четверг и пятницу (27 и 28 января) нерезиденты продолжали выводить средства с рынка — по данным Национального расчетного депозитария (НРД), совокупный нетто-отток составил 30,5 млрд руб.», — сообщается в обзоре «ВТБ Капитала».