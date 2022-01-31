ПРАЙМВТБ Капитал: нерезиденты на прошлой неделе вывели из ОФЗ 53,4 миллиарда рублейНерезиденты на прошлой неделе вывели из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) 53,4 миллиарда рублей, пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные НРД.ПРАЙМ«В четверг и пятницу (27 и 28 января) нерезиденты продолжали выводить средства с рынка — по данным Национального расчетного депозитария (НРД), совокупный нетто-отток составил 30,5 млрд руб.», — сообщается в обзоре «ВТБ Капитала».РБКИностранные инвесторы продолжают продавать российские бумаги на фоне геополитических рисков и ужесточения монетарной политики США.SakhaNewsРоссийский суверенный долг становится непривлекательным для иностранцев из-за геополитических рисков и ожидаемого повышения ставки ФРС США, полагают опрошенные РБК эксперты.РБКЧитать далееСвернутьZnak.comZnak.comНовый ДеньРБКРосбалтПодробнее о событии«ВТБ Капитал»: доля нерезидентов в российских ОФЗ упала ниже 19%РБК09:15Доля иностранцев в российском госдолге оказалась минимальной за последние шесть летЭхо Москвы12:39Нерезиденты дуют на долгКоммерсантъ13:53РБК: иностранцы избавляются от ценных бумаг РФ из-за геополитических рисковZnak.com11:39ВТБ Капитал: нерезиденты на прошлой неделе вывели из ОФЗ 53,4 миллиарда рублейПРАЙМ10:48РБК: иностранцы массово избавляются от ценных бумаг РоссииURA.Ru10:13Доля нерезидентов в российском госдолге упала до минимума с 2015 годаВедомости13:26Показать ещёОценить61Поделиться