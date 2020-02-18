Экономика

СаминвесторСаминвесторДоля несанкционированных операций по картам выросла на 28%

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Сегодня, 18 февраля 2020 года, стало известно, что доля несанкционированных операций по банковским картам увеличилась на 27,8%, с 1,8 копейки на 1 тысячу рублей до 2,3 копейки на 1 тысячу рублей.
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