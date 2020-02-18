Экономика
СаминвесторДоля несанкционированных операций по картам выросла на 28%
Сегодня, 18 февраля 2020 года, стало известно, что доля несанкционированных операций по банковским картам увеличилась на 27,8%, с 1,8 копейки на 1 тысячу рублей до 2,3 копейки на 1 тысячу рублей.
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Общество
Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
Общество
У работавшего на Diamond Princess в Японии медика выявили коронавирус
Один из заболевших - медик из бригады экстренного реагирования Минздрава Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где ранее было выявлено массовое заражение коронавирусом.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
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Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины обвиняет ЛНР в провокации. Владимир Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов на Донбассе.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Политика
Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Общество
Радаев ликвидировал три должности в правительстве региона
В саратовском правительстве упразднены три должности.
Футбол
Федор Смолов забил первый гол мадридскому «Реалу»
Происшествия
Канада депортирует фигуранта дела об убийстве детдомовцев в 1942 году
В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 214 детдомовцев в 1942 году.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Здоровье
В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус
Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
Армия и оружие
Названы преимущества новой перспективной российской торпеды
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Наука
В генах жителей Западной Африки нашли следы неизвестного вида людей
Ученые из США нашли в генах современных африканцев следы неизвестного ранее вида человека.
Общество
В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва
Общество
Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
Происшествия
СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму
СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
Политика
Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Финансы
Назван максимально возможный курс доллара
Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.
Авто
Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct
Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
Общество
«Бойскауты Америки» обанкротились из-за судов о харрасменте
В центральной организации считают, что банкротство позволит «Бойскаутам Америки» сформировать фонд, который будет заниматься выплатой денежных компенсаций жертвам сексуальных домогательств, пострадавших в период деятельности движения.