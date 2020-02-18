Сегодня, 18 февраля 2020 года, стало известно, что доля несанкционированных операций по банковским картам увеличилась на 27,8%, с 1,8 копейки на 1 тысячу рублей до 2,3 копейки на 1 тысячу рублей.

Доля несанкционированных операций по картам выросла на 28%

Общество Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.

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Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Здоровье В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.

Политика Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети» Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Финансы Назван максимально возможный курс доллара Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.