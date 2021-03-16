Российские банки в феврале 2021 года одобрили в совокупности только 63,8% заявок на получение ипотечного кредита, и этот показатель стал минимальным за четыре года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

С чего всё началось Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года В начале 2021 года российские банки продолжили ужесточать подход к выдаче ипотеки. В феврале доля удовлетворенных заявок на такие кредиты упала до четырехлетнего минимума — 63,8 против 69,1% в декабре, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. РБК 22:35