Экономика
ИзвестияДоля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
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с чего всё началось
Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии.Известиявчера в 17:01
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Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера нашлись на «Миротворце»
Задержанные в Белоруссии бойцы иностранной частной военной компании (ЧВК), которых называют российскими наемниками из ЧВК Вагнера, нашлись в базе украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru вчера в 09:46
Происшествия
Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии.
Интерфакс 07:01
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Общество
ФСИН составила список самых читаемых заключенными книг
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России составила список самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
РБК 08:02
Политика
Китайский дипломат рассказал, зачем США используют «фактор КНР»
Пекин считает, что попытки Соединенных Штатов вовлечь Китай в трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями продиктованы их стремлением отвлечь внимание международного сообщества и оправдать выход Вашингтона из договора СНВ-3, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости 08:42
Здоровье
Ивановская больница РЖД станет доступна всем жителям области
Ивановская клиника РЖД теперь включится в систему здравоохранения области, и ее услуги станут доступны всем жителям региона.
Известно.ру 07:32
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Политика
Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области
Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
Политика
Памфилова: проверка депутатов на наличие двойного гражданства не входит в компетенцию ЦИК
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила ТАСС в четверг, что проверка действующих депутатов Госдумы на возможное наличие у них иностранного гражданства и вида на жительство в других странах не входит в компетенцию комиссии.
ТАСС 08:07
Общество
Раскрыты зарплаты ведущих и других участников шоу «Дом-2»
Самые яркие участники "Дома-2" зарабатывают от 70 до 150 тысяч рублей. versiya.info Маргарита Ларченко (бывшая участница проекта) рассказала, что её зарплата была около 100 тысяч рублей, в районе 95 тысяч.
SM News 04:23
Экономика
Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных
Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК 08:26
Общество
Вице-мэру Екатеринбурга предрекли скорую отставку
Екатеринбург, 30 июля 2020, 11:18 — REGNUM Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Баранов скоро уйдёт в отставку, сообщают со ссылкой на источник местные СМИ.
REGNUM 04:18
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
Общество
В Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В регионе вновь разрешили проводить массовые мероприятия. Соответствующие изменения внесены в Постановление губернатора в четверг, 30 июля.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 07:42
Политика
Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям
Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.
REGNUM 08:18
Происшествия
В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник
Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 07:10
Авто
Toyota получила в России ОТТС на обновленные Hilux и Fortuner
Москва, 28 июля 2020, 11:16 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал в России рестайлинговые Toyota Hilux и Fortuner.
REGNUM 28 июля в 04:16
Футбол
Геркус заявил, что Кокорин перешёл в «Спартак»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о переходе форварда Александра Кокорина в московский «Спартак».
RT на русском 06:34
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Экономика
Крупные гостиницы Петербурга включили в перечень системообразующих
Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации вошли в перечень системообразующих предприятий Петербурга.
DP.RU 08:28
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Гаджеты
Представлен Samsung Galaxy M31s с батареей на 6000 мАч
Компания Samsung все больше радует своих почитателей смартфонами с емкой батареей.
The GEEK 07:23
Шоу-бизнес
Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя
Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
Происшествия
Эквадорец осужден в Петербурге на 14 лет за контрабанду кокаина
Как установил суд, Санчес в октябре 2018 года вступил в ОПГ, созданную Кортесом Кинонес Франсиско Шавье по прозвищу "Педро" – участником южноамериканского международного наркокартеля с десятилетним стажем в сфере незаконного оборота кокаина.
Интерфакс 06:58