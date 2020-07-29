Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.В источнике
С чего всё началось
Известия

Заявка провалена: банки отклонили 2/3 обращений за кредитами от зарплатных клиентов

Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии.
Известия17:01
Подробнее о событии
News.ru

Зарплатным клиентам банков РФ стали чаще отказывать в кредитах

News.ru19:42
Коммерсантъ

Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев об эволюция кредитов в сторону универсализма

Коммерсантъ18:50
Lenta.ru

Российские банки принялись отказывать в кредитах зарплатным клиентам

Lenta.ru19:03
Газета.Ru

Россиянам стали чаще отказывать в кредите

Газета.Ru18:53
РЕН ТВ

Зарплатным клиентам банков стало сложнее получить кредит

РЕН ТВ19:13
Online47.ru

Банки стали чаще отказывать в потребкредитах зарплатным клиентам

Online47.ru17:54
Известия

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

Известия18:30
Реклама
Реклама
Реклама

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новостивчера в 01:00
6
Реклама
Реклама

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ruвчера в 18:13
779

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
1,5K
Реклама

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости28 июля в 07:32
29
Реклама
Реклама

Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран

Пока российские власти бодро рапортуют о постепенном открытии межгосударственных границ для авиаперелётов туристов, часть стран, привлекательных для россиян, напротив, возвращают разного рода ограничения.
News.ru28 июля в 12:53
426
Реклама
Реклама