Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.В источнике
С чего всё началось
Заявка провалена: банки отклонили 2/3 обращений за кредитами от зарплатных клиентов
Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии.
Известия17:01
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