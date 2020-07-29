Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии.

Известия 17:01