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Доля одобренных заявок на ипотеку упала до минимума за четыре года

Доля одобренных банками заявок на ипотеку в феврале 2021 г. достигла минимума за четыре года и составила 63,8%, сообщил РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В феврале 2017 г. показатель составил 63,9%.В источнике
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Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года

В начале 2021 года российские банки продолжили ужесточать подход к выдаче ипотеки. В феврале доля удовлетворенных заявок на такие кредиты упала до четырехлетнего минимума — 63,8 против 69,1% в декабре, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК.
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Подробнее о событии

Доля одобренной россиянам ипотеки в феврале упала до четырехлетнего минимума

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