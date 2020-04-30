Коронавирус

СаминвесторСаминвесторДоля онлайн-заявок на кредиты упала ниже 50%

Сегодня, 30 апреля 2020 года, стало известно, что доля онлайн-заявок на кредиты на третьей неделе самоизоляции упала ниже 50%: россияне начали активнее посещать банковские отделения. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные АО «Национальное бюро кредитных историй».
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с чего всё началось

Россияне стали чаще ходить за кредитами в банки через две недели изоляции

Какие кредиты россияне стали активнее брать онлайн Самый заметный рост доли заявок через дистанционные каналы произошел в автокредитовании: если до объявления режима самоизоляции показатель составлял 20%, то в первую неделю апреля доля онлайн-обращений увеличилась более чем в два раза, до 50,4%.
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Общество

1800 вахтовиков примет на самоизоляцию Башкирия

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RT на русском 07:54
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На Украине нашли новую должность для Саакашвили

Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский, и они нашли другой формат работы.
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