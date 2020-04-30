Какие кредиты россияне стали активнее брать онлайн Самый заметный рост доли заявок через дистанционные каналы произошел в автокредитовании: если до объявления режима самоизоляции показатель составлял 20%, то в первую неделю апреля доля онлайн-обращений увеличилась более чем в два раза, до 50,4%.

с чего всё началось

Сегодня, 30 апреля 2020 года, стало известно, что доля онлайн-заявок на кредиты на третьей неделе самоизоляции упала ниже 50%: россияне начали активнее посещать банковские отделения. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные АО «Национальное бюро кредитных историй».

Доля онлайн-заявок на кредиты упала ниже 50%

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