Какие кредиты россияне стали активнее брать онлайн Самый заметный рост доли заявок через дистанционные каналы произошел в автокредитовании: если до объявления режима самоизоляции показатель составлял 20%, то в первую неделю апреля доля онлайн-обращений увеличилась более чем в два раза, до 50,4%.

с чего всё началось

Сегодня, 30 апреля 2020 года, стало известно, что доля онлайн-заявок на кредиты на третьей неделе самоизоляции упала ниже 50%: россияне начали активнее посещать банковские отделения. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные АО «Национальное бюро кредитных историй».

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