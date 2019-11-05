Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.

с чего всё началось

Уровень плохих долгов по кредитам в России упал до 4,8% — это самый низкий показатель с 2013 года, следует из данных Центрального банка. За шесть лет размер кредитного портфеля увеличился в 2,2 раза и составил 16,9 трлн руб.

Доля плохих долгов россиян упала до минимума с 2013 года

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