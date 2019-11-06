Финансы
РБКДоля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.
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Псковская область заняла второе место по доле коммерческих кредитов в структуре госдолга
Псковская губерния04 ноября в 09:08
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
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Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
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При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
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За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
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Европейские банки готовят замену Visa и MasterCard, пишут СМИ
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Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
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Политика
Джонсон сравнил лидера британской оппозиции со Сталиным
В преддверии выборов в британский парламент премьер-министр страны Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с бывшим лидером СССР Иосифом Сталиным.
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