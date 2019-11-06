Финансы

РБКРБКДоля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.
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ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней снизилась до 4,8%

Банки.рувчера в 12:03

Доля просроченных кредитов россиян достигла минимума с 2013 года

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У россиян стало меньше просроченных долгов по кредитам

URA.Ruвчера в 23:00

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

РБКвчера в 22:00

Россияне набрали кредитов ради старых долгов

Lenta.ru01:36

Долги тяжкие. Как исправить плохую кредитную историю?

Аргументы и Факты04 ноября в 16:08

Псковская область заняла второе место по доле коммерческих кредитов в структуре госдолга

Псковская губерния04 ноября в 09:08
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Гаджеты

Новая уличная смарт-камера наблюдения Xiaomi обойдётся в $30

3DNews 01:05
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Самые высокие зарплаты учителей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля.
Lenta.ru 00:36
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Xiaomi представила свои первые «умные» часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила свою первую модель "умных" часов, получивших название Mi Watch.
DP.RU вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Авто

Будущее Fiat Panda оказалось под угрозой

Motor вчера в 04:01
Транспорт

В СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды

Невские Новости вчера в 20:02
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Наука

Ученые назвали новую опасность курения

Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Происшествия

Сотрудник полиции сбил Руслана Попова и спрятал его тело

1rnd.ru вчера в 12:35
Политика

В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России

Парламентарий призвала «не заниматься изучением последствий» вхождения в НАТО, а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае гипотетического конфликта.
RT на русском 00:13
Здоровье

Ульяновская область модернизирует первичное звено медицины

Со следующего года Ульяновская область начнет модернизацию первичного звена медико-санитарной помощи.
Медиа 73 04 ноября в 23:42
Технологии

Microsoft записала фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла

Инженеры из Microsoft при поддержке студии Warner Bros. записали фильм «Супермен» 1978 года на куске кварцевого стекла.
OAnews вчера в 10:15
Происшествия

В Красноярске сотрудник ФСИН окунул заключенного головой в унитаз

На записи мужчина в форме ФСИН унижает заключенного и окунает его головой в унитаз.
Znak.com 00:30
Политика

В США опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Представители Демпартии в Конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, об этом сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке.
REGNUM вчера в 01:14
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Общество

Европейские банки готовят замену Visa и MasterCard, пишут СМИ

Не менее 20 европейских банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard, сообщает РБК со ссылкой на AFP.
Sputnik Грузия вчера в 23:01
Общество

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Футбол

«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 14:48
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Политика

WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии

Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Происшествия

В кабинете заместителя главы Новотроицка Артема Липатова прошли обыски

На рабочем месте сегодня Артем Липатов не появлялся. Новотроицк последнее время под пристальным вниманием властей.
Газета Оренбуржье вчера в 21:33
Политика

Джонсон сравнил лидера британской оппозиции со Сталиным

В преддверии выборов в британский парламент премьер-министр страны Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с бывшим лидером СССР Иосифом Сталиным.
Life.ru 00:31
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