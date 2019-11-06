Экономика

РБКРБКДоля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.
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Кредитный парадокс: долговая нагрузка россиян растет, доля просрочек падает

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Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

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У россиян стало меньше просроченных долгов по кредитам

URA.Ruвчера в 23:00
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RT на русском вчера в 20:59
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
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РБК вчера в 23:00
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
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Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

Самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за неполадки в двигателе, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
РБК 00:38
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда

Неизвестные атаковали один из КПП в провинции Яла на юге Таиланда. В результате случившегося 15 человек погибли.
Российская газета вчера в 22:27
Общество

Роскачество проверило ванильный зефир

Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
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Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном

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Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
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Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

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Life.ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 04 ноября в 01:33
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

В Челябинске рецидивисты напали на школьниц

REGNUM вчера в 14:01
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При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
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Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
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Украина заявила, что справится без транзита российского газа

На Украине сделали громкое заявление о том, что страна сможет справиться без транзита газа с Россией.
РЕН ТВ 04 ноября в 22:28
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Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ 04 ноября в 14:20
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Футбол

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Газета.Ru вчера в 16:17
Общество

Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции

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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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