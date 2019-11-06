Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

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