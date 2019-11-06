Экономика
РБКДоля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.
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Псковская область заняла второе место по доле коммерческих кредитов в структуре госдолга
Псковская губерния04 ноября в 09:08
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
WMJ.ru вчера в 01:11
Политика
Участок Nord Stream 2 в Дании могут построить за 5 недель
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер уточнил, что протяженность участка составит 147 километров, а работы могут быть выполнены за 5 недель.
Вести.Ru 03 ноября в 05:38
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика
Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия
Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем
Самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за неполадки в двигателе, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
РБК 00:38
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда
Неизвестные атаковали один из КПП в провинции Яла на юге Таиланда. В результате случившегося 15 человек погибли.
Российская газета вчера в 22:27
Общество
Роскачество проверило ванильный зефир
Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Происшествия
Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном
REGNUM вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 04 ноября в 05:59
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
ТАСС 04 ноября в 01:33
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Происшествия
В Челябинске рецидивисты напали на школьниц
REGNUM вчера в 14:01
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Украина заявила, что справится без транзита российского газа
На Украине сделали громкое заявление о том, что страна сможет справиться без транзита газа с Россией.
РЕН ТВ 04 ноября в 22:28
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия вчера в 04:38
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ 04 ноября в 14:20
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета вчера в 07:35
Футбол
«Зенит» в домашнем матче проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
В матче 4-го тура петербургский "Зенит" на своем поле принимал "РБ Лейпциг", в конечном итоге уступив немцам со счетом 0:2.
Газета.Ru вчера в 16:17
Общество
Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции
Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
BFM.ru вчера в 23:11
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21