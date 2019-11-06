Финансы

РБКРБКДоля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
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с чего всё началось

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
РБКвчера в 22:00

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Доля плохих долгов россиян упала до минимума с 2013 года

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У россиян стало меньше просроченных долгов по кредитам

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Forbes01:31

Кризис потребкредитования в России принимает новые формы

Konkurent.ru04 ноября в 15:54
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