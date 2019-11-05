Финансы
ForbesДоля просроченных кредитов россиян достигла минимума с 2013 года
Уровень просроченных платежей по кредитам россиян опустился по итогам сентября до 4,8%, на таком низком уровне этот показатель не был с марта 2013 года, следует из данных Центробанка. В сравнении с началом года доля плохих долгов снизилась на 0,6 процентных пункта.
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с чего всё началось
Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.РБКвчера в 22:00
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