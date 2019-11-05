Финансы

ForbesForbesДоля просроченных кредитов россиян достигла минимума с 2013 года

Уровень просроченных платежей по кредитам россиян опустился по итогам сентября до 4,8%, на таком низком уровне этот показатель не был с марта 2013 года, следует из данных Центробанка. В сравнении с началом года доля плохих долгов снизилась на 0,6 процентных пункта.
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с чего всё началось

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

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Доля просроченных кредитов россиян достигла минимума с 2013 года

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