Финансы
РБКДоля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
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с чего всё началось
Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.РБКвчера в 22:00
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Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
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Lenta.ru 07:00
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RT на русском 06:54
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
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Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
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Политика
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Шоу-бизнес
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Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
МонаВиста вчера в 11:22
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В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома.
Российская газета 06:27
Политика
Путин и Токаев встретятся в Омске
В рамках форума в Омске запланирована встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
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Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина отменена
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Спорт-Экспресс вчера в 12:08
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Бой Альвареса против Головкина пройдет в мае 2020 года
РИА Новости 05:47
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Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
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Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Комсомольская правда вчера в 16:54
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В России вышел сериал «Тёмные начала»
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Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) заблокировала доступ к счетам экс-футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.
Газета.Ru 03:33
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Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro
Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
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Общество
Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова покинет свою должность
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ТАСС 06:13
Происшествия
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Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
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Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
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Российская газета 06:04