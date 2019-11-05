Финансы
РБКДоля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:20, Вашингтон
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Религия
Волгоградцы узнали, что нельзя делать в День иконы Божией Матери
В начале дня наши прадеды с самого утра шли в церковь и молились перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», и лишь потом шли делать дела.
МТВ онлайн вчера в 22:39
Общество
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль 04 ноября в 07:22
Политика
Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
Армия и оружие
На американском F-18 заметили отметку о сбитом истребителе «Су»
Появившаяся в Сети фотография американского истребителя F-18 дала информацию специалистам о том, что именно представленный на снимке истребитель принимал участие в уничтожении сирийского Су-22.
Avia.pro вчера в 19:03
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM вчера в 05:53
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
SpeedMe 04 ноября в 08:35
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru вчера в 14:51
Технологии
В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.
Интерфакс вчера в 08:35
Финансы
Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ.
Ведомости вчера в 05:49
Хоккей
Хоккеист СКА Кагарлицкий не поедет со сборной России на Кубок Карьяла
Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий не поедет со сборной России на Кубок Карьяла из-за полученного повреждения.
Невские Новости вчера в 14:41
Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service вчера в 11:25
Общество
РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах
Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, которое ранее предложил кабмин.
РБК вчера в 23:16
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews 04 ноября в 06:21
Политика
Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год).
ТАСС вчера в 21:42
Политика
WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика
Волкер подтвердил неприязнь Трампа к Украине
Глава американского государства Дональд Трамп не верил в то, что президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с коррупцией, сообщил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Взгляд.ру вчера в 18:31
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Происшествия
Самолет с 248 людьми на борту вынужденно сел в Китае
Известия вчера в 23:32
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Ученые считают, что никотин негативно влияет на мозговые нейромедиаторы серотонин и дофамин, которые участвуют в развитии шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Энергетика
Цена нефти превысила $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС вчера в 11:09
Происшествия
Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru 04 ноября в 22:00
Армия и оружие
Пентагон опасается развития военного ИИ в России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
РЕН ТВ вчера в 16:47