Финансы
Rambler News ServiceДоля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет
ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Зеленским в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно пообщаются в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже.
Рифей-Пермь вчера в 08:05
Происшествия
В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль
Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
ТАСС 09:59
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
Известия 09:14
Политика
Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
RT на русском 10:03
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Общество
Путин подписал закон о взыскании зарплаты
Владимир Путин подписал закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат.
ИА Клерк.Ру 08:29
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru 07:08
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
RT на русском 09:37
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Общество
Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:22
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
RT на русском 07:38
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 09:02
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия
В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 09:53
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Происшествия
СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде
Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода.
РБК 09:54
Происшествия
В Брянской области в реке обнаружили тела трех школьников
Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели трех детей, тела которых были обнаружены в реке Ипуть в Брянской области, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 02:43
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Российская газета 06:30
Шоу-бизнес
Начала ходить и разговаривать: стало известно о состоянии Заворотнюк
В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
Ugpressa.ru 05:32
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Культуромания 08:57
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru 06:48
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Кино
Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»
По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
VSE42.RU 05:53
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
News.ru 05:42
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02