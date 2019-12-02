Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceДоля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет

ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
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Центробанк назвал факторы повышения устойчивости банковского сектора

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
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Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

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В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
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Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

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В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
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Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
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