Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceДоля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет

ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ РФ может ввести меры по ограничению долговой нагрузки ряда крупных компаний

ТАСС07:05

Кредитный риск крупнейших российских заемщиков превысил 5 трлн руб

РБК07:34

Центробанк введёт меры по ограничению долговой нагрузки крупных компаний

News.ru07:24

ЦБ назвал проблемой рост долговой нагрузки россиян при слабом росте доходов

Взгляд.ру08:20

Доля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет

Rambler News Service08:37

Экосистема оброков. Как банки зарабатывают сотни миллиардов рублей на комиссиях и навязанных продуктах

Новая газета09:03

Центробанк назвал факторы повышения устойчивости банковского сектора

Банки.ру07:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Космос

«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

Популярная механика вчера в 07:05
Единоборства

Емельяненко обещал «побить» олимпийского чемпиона по боксу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Профиль 06:26
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Шоу-бизнес

Дочь Пескова вместе с Песковым примерила усы Пескова

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза разместила в сториз Instagram видео, на котором вместе с отцом примерила одну из функций «масок» в социальной сети, наложив себе на лицо усы, очень похожие на те, что есть у ее известного отца.
Московский Комсомолец 01:43
Политика

Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 09:02
Общество

Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

Общая газета.RU 05:51
Наука

Ученые раскрыли пользу ночных кошмаров для нервной системы

Известия вчера в 12:21
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru 06:48
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Технологии

Пользователь нашел невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»

Пользователь показал прототип игры Spider-Man 4, которая должна была выйти по одноименному фильму Сэма Рэйми.
CyberSport.ru 08:47
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.
Хайтек+ 03:11
Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали после избиения таксистом

Мужчину госпитализировали после избиения таксистом в поселке Мосрентген в Новой Москве.
РБК 09:28
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Происшествия

Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Газета.Ru 05:52
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
Политика

В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
РБК 08:44
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Политика

Песков прокомментировал высказывания Володина о рисках распада Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп.
REGNUM 06:31
Футбол

«Милан» представил форму к 120-летию клуба

«Милан» показал форму к 120-летию клуба.
Sports.ru 08:59
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Кино

Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы

Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
Ревизор.ру 03:25
Здоровье

Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери

РИА Новости 29 ноября в 04:42
Биатлон

Матвей Елисеев завоевал бронзу на этапе Кубка мира

Российский биатлонист стал третьим в спринте, не допустив ни одного промаха.
Радио Зенит 03:08
Общество

Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Коммерсантъ 09:01
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

РИА Новости 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное