Финансы
Rambler News ServiceДоля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет
ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
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Космос
«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик
Единоборства
Емельяненко обещал «побить» олимпийского чемпиона по боксу
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова вместе с Песковым примерила усы Пескова
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза разместила в сториз Instagram видео, на котором вместе с отцом примерила одну из функций «масок» в социальной сети, наложив себе на лицо усы, очень похожие на те, что есть у ее известного отца.
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Наука
Ученые раскрыли пользу ночных кошмаров для нервной системы
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Технологии
Пользователь нашел невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»
Пользователь показал прототип игры Spider-Man 4, которая должна была выйти по одноименному фильму Сэма Рэйми.
Технологии
Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года
Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.
Происшествия
В Москве мужчину госпитализировали после избиения таксистом
Мужчину госпитализировали после избиения таксистом в поселке Мосрентген в Новой Москве.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Происшествия
Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Политика
Песков прокомментировал высказывания Володина о рисках распада Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее после попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп.
Футбол
«Милан» представил форму к 120-летию клуба
«Милан» показал форму к 120-летию клуба.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы
Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
Здоровье
Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
Биатлон
Матвей Елисеев завоевал бронзу на этапе Кубка мира
Российский биатлонист стал третьим в спринте, не допустив ни одного промаха.
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Происшествия