Финансы
Rambler News ServiceДоля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет
ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
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Происшествия
Мост обрушился на окраине Оренбурга
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Шоу-бизнес
Настю Каменских раскритиковали за платье с вырезом у самого паха
Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить.
Происшествия
Расформирована воинская часть, в которой солдат расстрелял сослуживцев
Воинскую часть № 54110, в которой срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Авто
Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа
Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Космос
Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном
С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Происшествия
Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата
Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
Политика
Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.
Космос
Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик
Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Здоровье
Лучшую диету мира для похудения назвали учёные
Американские учёные назвали лучшую диету мира, которая может помочь похудеть.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Фигурное катание
«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при
Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Кино
Джеймс Бонд возвращается: вышел первый тизер фильма «Не время умирать»
Создатели фильма анонсировали выход полноценного трейлера в среду, 4 декабря, а пока поклонники франшизы довольствуются коротким тизером.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Гаджеты
Неубиваемый телефон от Nokia вышел в России
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
Происшествия
В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие
В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.