Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceДоля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет

ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
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