Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceДоля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет

ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
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ЦБ РФ может ввести меры по ограничению долговой нагрузки ряда крупных компаний

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Доля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет

Rambler News Service08:37

Центробанк назвал факторы повышения устойчивости банковского сектора

Банки.ру07:48

ЦБ может ввести меры по ограничению долговой нагрузки закредитованных крупных компаний

ПРАЙМ07:07
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В Кремле назвали оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов, и напомнили, что внешнюю политику в России определяет президент.
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Представители Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса США подготовили отчет, касающийся процедуры импичмента президента Дональда Трампа — в нем республиканцы выступили в его защиту.
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США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Коммерсантъ 18:49
Общество

Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали

«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
RT на русском 18:30
Происшествия

У хабаровского экс-губернатора Ишаева арестовали более 9 млн рублей

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы об аресте денежных средств бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании «Роснефть»и находящегося под домашним арестом.
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Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России победила команду Японии со счетом 5:4 в борьбе за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
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Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
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В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
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Почеттино хочет вернуться к работе в Европе

Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию. Я намерен вернуться к работе в Европе.
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Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

Lenta.ru 09:47
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Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
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В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
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ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
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Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
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Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
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