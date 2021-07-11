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Доля покупок россиян в интернете по карте снизилась до 40%

В первом полугодии 2021 года доля онлайн-покупок, оплаченных картами, упала до 40% в России. В аналогичный период 2020 года их доля составляла 66%, 2019 года — 32%, передает РИА Новости.В источнике

С чего всё началось

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

Россияне снизили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40% в первом полугодии 2021 года, в том же периоде прошлого года их доля составляла 66%, 2019 года - 32%.
ТАССвчера в 20:01

Подробнее о событии

Россияне стали меньше тратить на онлайн-покупки по карте

Российская газетавчера в 00:35

Россияне стали реже расплачиваться в интернете с помощью банковских карт, передает агентство ТАСС

Эхо Москвывчера в 23:37

Россияне снизили долю онлайн-покупок по картам до 40%

РБКвчера в 23:03

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

Коммерсантъвчера в 22:52

Россияне сократили долю интернет-покупок по банковским картам до 40%

ФАНвчера в 21:15

Россияне стали меньше тратить на онлайн-покупки по картам

Телеканал 360°вчера в 21:10

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

ТАССвчера в 20:01
Интересное

Главврач Терский объяснил популярность вакцины «КовиВак» среди россиян

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», – заявил главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский в интервью агентству «Прайм».
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Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн руб. в развитие авиастроения

Министерство рассчитывает, что в 2021-2030 гг. в стране будет выпущено 735 новых гражданских самолетов при суммарном финансировании 1,84 трлн рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на датированный 28 мая документ.
Интерфакс00:23

Ученый Нетесов назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19 без вакцины

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РИА Новости02:29

В сгоревшем после ДТП в Ленобласти Porsche погибли дрифтер и спортсменка

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REGNUM02:53

Партия «Действие и солидарность» получила 52,72% голосов на выборах в молдавский парламент

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РИА Новости03:06