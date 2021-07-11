В первом полугодии 2021 года доля онлайн-покупок, оплаченных картами, упала до 40% в России. В аналогичный период 2020 года их доля составляла 66%, 2019 года — 32%, передает РИА Новости.

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С чего всё началось Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40% Россияне снизили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40% в первом полугодии 2021 года, в том же периоде прошлого года их доля составляла 66%, 2019 года - 32%. ТАСС вчера в 20:01