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Россия стала третьим по значимости экспортером нефти для США

Десять лет назад Россия поставляла еще больше нефти, но структура американского импорта значительно изменилась. Наиболее значимым из изменений рыночной структуры стал резкий рост добычи сланцевой нефти в Америке.В источнике
С чего всё началось

Западный поток: доля России в импорте нефти в США поставила рекорд

Россия стала третьим по величине экспортером нефти в США по итогам 2020 года. Хотя в абсолютных показателях американский импорт российского черного золота уступает результатам десятилетней давности, доля нефти из РФ в структуре ввоза топлива в США достигла рекордного уровня.
Известия28 марта в 17:02

Подробнее о событии

Доля поставок российской нефти в США достигла рекордных значений

Народные новостивчера в 07:10

Россия стала третьим по значимости экспортером нефти для США

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Россия поставила рекорд по доле в поставках нефти в США

ИА Красная Весна28 марта в 19:40

США не могут найти замену российской нефти

ГЛАС.RU29 марта в 03:56

Турецкий нефтеимпорт обвалился с начала года: Россия — лидирующий поставщик

Евразия Daily29 марта в 02:57

Зачем США активно закупают российскую нефть

Аргументы недели29 марта в 11:28

Западный поток: доля России в импорте нефти в США поставила рекорд

Известия28 марта в 17:02
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Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал агрессией решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов, участвовавших в не согласованных с российскими властями акциях протестов.
РИА Новости19:18