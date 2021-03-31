Десять лет назад Россия поставляла еще больше нефти, но структура американского импорта значительно изменилась. Наиболее значимым из изменений рыночной структуры стал резкий рост добычи сланцевой нефти в Америке.

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С чего всё началось Западный поток: доля России в импорте нефти в США поставила рекорд Россия стала третьим по величине экспортером нефти в США по итогам 2020 года. Хотя в абсолютных показателях американский импорт российского черного золота уступает результатам десятилетней давности, доля нефти из РФ в структуре ввоза топлива в США достигла рекордного уровня. Известия 28 марта в 17:02