Россия стала третьим по значимости экспортером нефти для США
Десять лет назад Россия поставляла еще больше нефти, но структура американского импорта значительно изменилась. Наиболее значимым из изменений рыночной структуры стал резкий рост добычи сланцевой нефти в Америке.В источнике
С чего всё началось
Западный поток: доля России в импорте нефти в США поставила рекорд
Россия стала третьим по величине экспортером нефти в США по итогам 2020 года. Хотя в абсолютных показателях американский импорт российского черного золота уступает результатам десятилетней давности, доля нефти из РФ в структуре ввоза топлива в США достигла рекордного уровня.
Известия28 марта в 17:02
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Евразия Daily29 марта в 02:57