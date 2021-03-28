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Западный поток: доля России в импорте нефти в США поставила рекорд

Поставки нефти из большинства иностранных государств начали сокращаться — за исключением России. По сравнению с 2014 годом Россия нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США с 330 тыс. баррелей в день до 538 тыс. — рост на 63%.В источнике
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Западный поток: доля России в импорте нефти в США поставила рекорд

Россия стала третьим по величине экспортером нефти в США по итогам 2020 года. Хотя в абсолютных показателях американский импорт российского черного золота уступает результатам десятилетней давности, доля нефти из РФ в структуре ввоза топлива в США достигла рекордного уровня.
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ИА Красная Весна28 марта в 19:40

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РИА Новости01:00

Западный поток: доля России в импорте нефти в США поставила рекорд

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