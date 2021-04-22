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Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам выросла до 25 процентов

Доля просроченных долгов граждан РФ по потребительским займам на 1 апреля 2021 года составила 25 процентов от всего портфеля кредитов этого вида.В источнике
Новый День
Евразия Daily
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ФАН

С чего всё началось

Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%

Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года.
ТАСС20:03

Подробнее о событии

Россияне не платят вовремя по 25% взятых кредитов

Новый День02:13

Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%

ТАСС20:03

Доля просроченных долгов россиян по микрозаймам превысила 30%

Клопс00:47

Доля просроченных потребительских кредитов россиян достигла 25%

Коммерсантъ23:25

Доля просроченных долгов граждан РФ по потребкредитам выросла до 25%

ИА Красная Весна23:24

На начало апреля четверть долгов по потребкредитам россиян оказалась просроченной

Online47.ru20:31

Доля просроченных долгов россиян по кредитам выросла до 25% за год

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