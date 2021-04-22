Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам выросла до 25 процентов
Доля просроченных долгов граждан РФ по потребительским займам на 1 апреля 2021 года составила 25 процентов от всего портфеля кредитов этого вида.В источнике
С чего всё началось
Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%
Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года.
ТАСС20:03