Доля просроченных долгов по кредиткам россиян выросла до 8,4%
Доля просроченных более чем на месяц долгов россиян по кредитным картам за апрель—май выросла почти на один процентный пункт, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).В источнике
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Доля просроченных долгов россиян по кредиткам в апреле-мае выросла до 8,4%
Доля просроченных более чем на 30 дней долгов россиян по кредитным картам за апрель - май выросла почти на 1 процентный пункт (п.п.) Так, в марте показатель составлял 7,5%, в апреле - уже 8,1%, а в мае - 8,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС20:04