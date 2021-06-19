Доля просроченных более чем на месяц долгов россиян по кредитным картам за апрель—май выросла почти на один процентный пункт, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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С чего всё началось Доля просроченных долгов россиян по кредиткам в апреле-мае выросла до 8,4% Доля просроченных более чем на 30 дней долгов россиян по кредитным картам за апрель - май выросла почти на 1 процентный пункт (п.п.) Так, в марте показатель составлял 7,5%, в апреле - уже 8,1%, а в мае - 8,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). ТАСС 20:04