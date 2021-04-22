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Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам выросла до 25%

По оценке национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года выросла на 5,3 п.п. И составила 25 % от всего портфеля кредитов данного вида. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС.В источнике
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С чего всё началось

Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%

Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года.
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На начало апреля четверть долгов по потребкредитам россиян оказалась просроченной

Online47.ru20:31

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Коммерсантъ23:25

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Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%

ТАСС20:03
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