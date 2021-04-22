По оценке национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года выросла на 5,3 п.п. И составила 25 % от всего портфеля кредитов данного вида. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС.

С чего всё началось Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25% Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года. ТАСС 20:03