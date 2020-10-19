Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%

Абсолютное большинство допускающих просрочку по кредитам заемщиков в России в качестве причины несоблюдения графика платежей назвали финансовые трудности.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей - во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости23:03
Подробнее о событии
Народные новости

Коллекторы выяснили у россиян главные причины неуплаты долгов

Народные новости01:18
Новая газета

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию COVID-19 выросла c 55 до 70%

Новая газета01:08
Life.ru

Коллекторы объяснили, почему россияне отказываются гасить долги по кредитам

Life.ru00:01
Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%

Коммерсантъ00:29
News.ru

Коллекторы: россияне отказываются гасить долги из-за отсутствия денег

News.ru00:05
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

РИА Новости23:03
ФедералПресс

Россияне перечислили основные причины просрочки по кредитам

ФедералПресс00:53

Омбудсмен начал проверку данных о принудительной стерилизации в пансионате на Урале

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку после появления информации о нарушении прав женщин в "Уктусском пансионате" для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге.
Омбудсмен начал проверку данных о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
Газета.Ruвчера в 04:32

Ученым впервые удалось передвинуть контейнер со светом

Физики из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце (JGU) провели успешный эксперимент по переносу света, хранящегося в квантовой памяти, на расстояние 1,2 миллиметра, 13 октября сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна17 октября в 07:29

Академик РАН прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом зимой

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 спадёт после установления зимних морозов, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев.
RT на русском23:49

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Российский оппозиционер Алексей Навальный выразил сожаление по поводу того, что президент США Дональд Трамп не присоединился к лидерам Франции и Германии и не осудил произошедшую с ним ситуацию.
Интерфакс21:02

Пентагон увольняет южнокорейских рабочих, шантажируя Сеул оплатой военного присутствия США

В разгар кризиса вооруженный контингент США в Южной Корее отправил 9 тысяч местных работников в неоплачиваемый отпуск, так как Вашингтон требует от Сеула содержать 28,5 тысячи американских военных.
Новостной фронт16 октября в 12:22

Новый симптом заражения SARS-CoV-2 оказался связан со слухом

Лондон, 18 октября 2020, 19:25 — REGNUM Новый симптом, который может сигнализировать о заражении человека коронавирусом SARS-CoV-2, выявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.
REGNUMвчера в 12:25