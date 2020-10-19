Омбудсмен начал проверку данных о принудительной стерилизации в пансионате на Урале

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку после появления информации о нарушении прав женщин в "Уктусском пансионате" для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге.