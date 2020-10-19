Бывшая жена Радулова: «Когда была замужем за Радуловым, могла потратить миллион за день»

Известная Дарья Дмитриева рассказала о том, как у неё складывалась жизнь в то время, когда они с хоккеистом Александром Радуловым были связаны брачными узами.