Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%
Абсолютное большинство допускающих просрочку по кредитам заемщиков в России в качестве причины несоблюдения графика платежей назвали финансовые трудности.В источнике
С чего всё началось
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей - во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости23:03
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