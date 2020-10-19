Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%

Абсолютное большинство допускающих просрочку по кредитам заемщиков в России в качестве причины несоблюдения графика платежей назвали финансовые трудности.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей - во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости23:03
Подробнее о событии
Примечания

О чем говорят россияне при невозможности рассчитаться с банками

Примечания00:49
Life.ru

Коллекторы объяснили, почему россияне отказываются гасить долги по кредитам

Life.ru00:01
Регион online

Коллекторы назвали причины отказа жителей России платить по долгам

Регион online00:23
ПолитРоссия

Коллекторы объяснили причины отказа россиян платить по долгам

ПолитРоссия00:12
News.ru

Коллекторы: россияне отказываются гасить долги из-за отсутствия денег

News.ru00:05
Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%

Коммерсантъ00:29
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

РИА Новости23:03

Россиян призывают воздержаться от поездок в Турцию после слов Эрдогана о Крыме

Аналитик предположил, что броское заявление Эрдогана в ходе брифинга с Владимиром Зеленским стало ожидаемой реакцией на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РФ никогда не называла Турцию стратегическим союзником, а считала ее «тесным партнером».
Shraibikus Newsвчера в 12:17

Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию

Бывший посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный призвал вернуть Крым через влияние в Белоруссии.
Lenta.ru21:54

Кабмин планирует инвестировать из Фонда народного благосостояния через ВЭБ

ВЭБ может получить как минимум несколько сотен миллиардов рублей из Фонда народного благосостояния на депозиты, рассказали «Известиям» два близких к правительству источника, информацию подтвердил федеральный чиновник.
Известия18:55

Предвыборный штаб Трампа рекомендовал ему не перебивать Байдена на дебатах

Вашингтон, 19 октября 2020, 06:24 — REGNUM Рекомендацию не перебивать кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена на предстоящих дебатах дал действующему президенту США Дональду Трампу его предвыборный штаб.
REGNUM23:24

Саид Нурмагомедов нокаутировал Марка Стригла на турнире UFC Fight Island 6

Абу-Даби, 18 октября 2020, 09:33 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов досрочно победил филиппинца Марка Стригла в поединке на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 6 в Абу-Даби.
REGNUMвчера в 02:33

Академик РАН прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом зимой

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 спадёт после установления зимних морозов, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
RT на русском23:49