Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-полицейских, задержавших Голунова

"В пятницу заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников ОНК УВД ЗАО Ляховца И. С., Коновалова Д. А., Сергалиева А. А., Феофанова Р. В., Уметбаева М. М., обвиняемых в совершении преступлений ч. 3 ст. 35, п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 35, ч. 4 ст. 303, ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 228 УК РФ" , - сказал он.