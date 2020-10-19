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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%

Абсолютное большинство допускающих просрочку по кредитам заемщиков в России в качестве причины несоблюдения графика платежей назвали финансовые трудности.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей - во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости23:03
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Москва 24

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Москва 2403:37
Телеканал 360°

Коллекторы назвали причины, из-за которых россияне не выплачивают кредиты

Телеканал 360°02:58
Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%

Коммерсантъ00:29
Новая газета

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию COVID-19 выросла c 55 до 70%

Новая газета01:08
News.ru

Коллекторы: россияне отказываются гасить долги из-за отсутствия денег

News.ru00:05
Life.ru

Коллекторы объяснили, почему россияне отказываются гасить долги по кредитам

Life.ru00:01
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

РИА Новости23:03

Сафронов дал показания о взаимоотношениях со своим предполагаемым вербовщиком

Адвокат Павлов пояснил, что, давая показания, Сафронов рассчитывал на возможность увидеть свою переписку с предполагаемым вербовщиком, в которой следствие усматривает государственную измену.
Сафронов дал показания о взаимоотношениях со своим предполагаемым вербовщиком
ТАСС02:44

НКР заявила о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана

"Если Азербайджан останется верным соблюдению прекращения огня по гуманитарным соображениям, Армия обороны Арцаха готова предоставить гуманитарный коридор для находящихся в окружении азербайджанских войск", – сказал Погосян.
НКР заявила о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана
РЕН ТВ17 октября в 16:44

Арестованному в Минске политтехнологу Шклярову изменили меру пресечения

Гражданину США, политтехнологу Виталию Шклярову, арестованному в Белоруссии в рамках уголовного дела, изменена мера пресечения, в СИЗО, где он ранее был, его нет, сообщил РИА Новости адвокат политтехнолога Антон Гашинский.
РИА Новости03:42

Боец Брайан Ортэга победил Чон Чхан Сона на турнире UFC Fight Island 6

Брайану Ортэга, бойцу MMA из Соединенных Штатов, удалось одолеть уроженца Южной Кореи Чон Чхан Сона в рамках турнира UFC Fight Island, прошедшего в городе Абу-Даби, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.
Discover24вчера в 06:22

Суд арестовал выдавшего справки нижегородскому стрелку врача

В Нижегородской области арестован врач, выдавший медицинские справки для получения оружия 18-летнему Данилу Монахову, подозреваемому в тройном убийстве в поселке Большеорловское, сообщила пресс-служба судов Нижегородской области.
Ведомости02:54

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-полицейских, задержавших Голунова

"В пятницу заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников ОНК УВД ЗАО Ляховца И. С., Коновалова Д. А., Сергалиева А. А., Феофанова Р. В., Уметбаева М. М., обвиняемых в совершении преступлений ч. 3 ст. 35, п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 35, ч. 4 ст. 303, ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 228 УК РФ" , - сказал он.
ТАСС03:19

Disney планирует пригласить Дауни-младшего в проект по «Звездным войнам»

Автором сериала «Мандалорец» является Джон Фавро, который срежиссировал первые два фильма «Железный человек», в котором главную роль исполнил Роберт Дауни-младший.
Центральная Служба Новостейвчера в 16:47

На Урале начали проверку информации о принудительной стерилизации женщин в пансионате

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, пациентка пансионата, рассказывает о случаях принудительной стерилизации в учреждении.
ТАСС17 октября в 16:13

Большой турецкий гамбит от Идлиба до Карабаха

Экспорт хаоса становится важнейшим вектором внешней политики Турции Господин разрушитель Планы турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана сформировать "турецкий мир" от Северной Африки до Каспия и далее в Центральную Азию уже не вызывают ни у кого сомнений.
Еженедельник Звезда23:40

Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию

Бывший посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный призвал вернуть Крым через влияние в Белоруссии.
Lenta.ru21:54