Финансы

ForbesForbesДоля просроченных кредитов россиян достигла минимума с 2013 года

Уровень просроченных платежей по кредитам россиян опустился по итогам сентября до 4,8%, на таком низком уровне этот показатель не был с марта 2013 года, следует из данных Центробанка. В сравнении с началом года доля плохих долгов снизилась на 0,6 процентных пункта.
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с чего всё началось

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет.
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Долги тяжкие. Как исправить плохую кредитную историю?

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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:55, Вашингтон
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