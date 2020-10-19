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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Доля просроченных кредитов россиян в октябре выросла до 70%

Во время пандемии доля просроченных кредитов россиян выросла с 55% в марте до 70% в октябре 2020 года. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей - во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости23:03
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Газета.Ru

Названа главная причина отказа россиян платить по долгам

Газета.Ru05:18
Телеканал 360°

Коллекторы назвали причины, из-за которых россияне не выплачивают кредиты

Телеканал 360°02:58
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

РИА Новости23:03
Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%

Коммерсантъ00:29
News.ru

Коллекторы: россияне отказываются гасить долги из-за отсутствия денег

News.ru00:05
Life.ru

Коллекторы объяснили, почему россияне отказываются гасить долги по кредитам

Life.ru00:01
Новая газета

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию COVID-19 выросла c 55 до 70%

Новая газета01:08

За выходные в Ивановской области скончались четыре пациента, зараженных коронавирусом

По состоянию на 19 октября 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 10161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 97 диагнозов).
Частник.Ru04:39

Ключевая ставка ЦБ РФ. Ожидание продления паузы

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Finam.Ru03:35

Срыв сделки «Яндекса» и «Тинькофф» может заинтересовать участников рынка

Вероятно, непосредственные участники сделки не имели отношения к недобросовестным маневрам, однако следствием их работы вполне может стать активность топ-менеджеров, обладающих конфиденциальными сведениями.
Экономика сегодня04:17

Госпитали для пациентов с COVID-19 открылись на ВДНХ и в АТЦ «Москва»

Временные госпитали для пациентов с новой коронавирусной инфекцией открылись в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" и на ВДНХ, сообщил журналистам в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
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Против экс-полицейских по делу Голунова утвердили обвинение

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста Ивана Голунова, заявил, что в отношении бывших полицейских, задержавших его клиента, Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение.
RT на русском03:39

В Подмосковье с 21 октября усилят карантинные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье с 21 октября запретят массовые спортивные мероприятия и выставки, а также закроют все музеи.
RT на русском04:23

Телескоп Джеймса Уэбба покажет скрытые галактики

Моделирование, проведенное доктором наук Мэдлин Маршалл, показывает, что, хотя даже космический телескоп Хаббла НАСА не может видеть галактики, в настоящее время скрытые этими квазарами, телескоп Джеймса Уэбба сможет сделать это.
AstroNews.ru16 октября в 13:16

Минниханов посетил предприятия организованной промышленной зоны в Турции

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Турцию, который продолжается с пятницы, посетил предприятия организованной промышленной зоны (ОПЗ) в провинции Измир.
БИЗНЕС Online04:45

Китай импортировал рекордные объемы нефти

Действительно, последние месяцы КНР сыграла значительную роль в поддержке восстановления мирового спроса на «черное золото», с мая импортируя самые высокие за всю историю объемы, о чем свидетельствуют данные таможенной службы страны.
Expert.ru04:58

Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемыми мерами противодействия распространению коронавируса комендантский час, запрет на передвижения, на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий.
Газета.Ru04:51

Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию

Бывший посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный призвал вернуть Крым через влияние в Белоруссии.
Lenta.ru21:54