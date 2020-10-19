Во время пандемии доля просроченных кредитов россиян выросла с 55% в марте до 70% в октябре 2020 года. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

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