Доля просроченных кредитов в России выросла до рекордных 12,6 млн
В России рекордно выросло число просроченных кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. На 1 сентября 2020 года число просроченных долгов достигло рекордных 12,6 млн ссуд.В источнике
С чего всё началось
Эксперты выяснили, сколько кредитов будут проблемными
Пандемия нового коронавируса крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля в финансовой системе РФ, и к концу года каждая шестая ссуда, выданная российскими банками или микрофинансовыми организациями, будет проблемной, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ00:04
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