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Газета.Ru
Газета.Ru

Доля просроченных кредитов в России выросла до рекордных 12,6 млн

В России рекордно выросло число просроченных кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. На 1 сентября 2020 года число просроченных долгов достигло рекордных 12,6 млн ссуд.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперты выяснили, сколько кредитов будут проблемными

Пандемия нового коронавируса крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля в финансовой системе РФ, и к концу года каждая шестая ссуда, выданная российскими банками или микрофинансовыми организациями, будет проблемной, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ00:04
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Россияне просрочили рекордные 12 миллионов 600 тысяч кредитов

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Количество просроченных долгов достигло рекордных 12,6 млн кредитов

ТАСС07:14
Аргументы и Факты

В России зафиксировали рекордный рост просроченных кредитов

Аргументы и Факты04:14
Московский Комсомолец

Доля просроченных кредитов в стране достигла рекорда

Московский Комсомолец06:40
Говорит Москва

Доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей

Говорит Москва03:08
Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей

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ПРАЙМ

Эксперты выяснили, сколько кредитов будут проблемными

ПРАЙМ00:04

Посол РФ: Москва считает первоочередной задачей продление ДСНВ без каких-либо условий

Россия считает первостепенным незамедлительное продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) и без каких-либо предварительных условий.
ТАСС13:39

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«Московская биржа стала первой, кто запускает маркетплейс по новому регулированию», — сказал в ходе онлайн-трансляции церемонии запуска платформы первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
РБК06:54

Российский рынок акций закрылся падением, обновив многомесячные минимумы

Российский рынок акций в четверг упал и обновил многомесячные минимумы по основным индексам на фоне падения мировых фондовых площадок и нефтяных котировок, свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМ12:07

Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Адвокат Джэк Алекс, литовец по национальности, объяснил суду, что покойный Пранас Бразинскас был "террористом" и вообще мерзким типом, а его сын в целом хороший человек, которого отец затравил, а до этого испортил жизнь, втянув в угон самолёта из СССР.
Взгляд.ру13:35

Медцентр в Петербурге объявил тендер на закупку человеческих конечностей

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге, закупающий замороженные человеческие конечности, после резонанса в СМИ и соцсетях пояснил, что это обычная практика: биоматериал необходим для мастер-классов врачей и обычно поставляется из-за границы.
РИА Новости14:05