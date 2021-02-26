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МИР 24
МИР 24

Доля просроченных микрозаймов в России в январе выросла до 37%

В январе 2021-го доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов выросла до 37% от общего объема портфеля российских микрофинансовых организаций (МФО), передает ТАСС, ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
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Эксперты: в России доля просроченных микрозаймов выросла до 37%

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе выросла до 37% от общего объема портфеля российских МФО против 30-31% в том же месяце в 2020 и 2019 годах, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".
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