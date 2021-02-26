Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе выросла до 37% от общего объема портфеля российских МФО против 30-31% в том же месяце в 2020 и 2019 годах, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".

ТАСС 19:06