На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).

с чего всё началось

Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

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