Экономика

ТАССТАССДоля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБКвчера в 23:00

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Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС02:36

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

Более 40% бравших микрозаймы россиян в апреле просрочили выплаты

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Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Lenta.ru01:53

Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Национальная служба новостей02:31

В России доля проблемных микрозаймов выросла до 40%

REGNUMвчера в 23:22

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок

Всех полицейских удалось эвакуировать вертолетом с крыши. В американском городе Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок.
Piter.tv 01:56
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Общество

Рекордное количество осадков может выпасть в Москве 29 мая

В столице 29 мая ожидается рекордное количество осадков, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов.
Вечерняя Москва 01:29
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Наука

В древнерусских крестах-энколпионах не нашли костных останков

Российские ученые, вопреки ожиданиям, не нашли костных останков внутри древнерусских крестов-энколпионов домонгольской эпохи.
ТАСС Наука вчера в 05:25
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Общество

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
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Экономика

Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии

На момент открытия компания предлагает клиентам услуги: — по международной покупке и продаже сырьевых товаров, их хранению, перевозке и сбыту; — по международному товарному финансированию через продукты предоплаты и отложенной оплаты физических поставок сырья; — по монетизации товарных запасов (сырьевое Репо) на нефть, нефтепродукты, металлы, насыпные и сельскохозяйственные товары.
Плас 02:47
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
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Здоровье

Алтайкрайстат опубликовал данные о смертности в регионе

Алтайкрайстат опубликовал данные о смертности в регионе за 2019 год.
ПолитСиб.Ру вчера в 07:28
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Происшествия

В Киевской области задержали десять человек после конфликта со стрельбой

РИА Новости 02:53
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Политика

Посол РФ: США делают космос площадкой для будущих столкновений

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США целенаправленно при поддержке НАТО пытаются сделать космос площадкой для будущих боевых действий и возможных столкновений с Россией.
РЕН ТВ 01:10
Армия и оружие

Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне

В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Общество

В Башкирии и Саратовской области появятся особые экономические зоны

Компания вчера в 11:53
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Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
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Космос

Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС

РЕН ТВ 27 мая в 17:06
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс вчера в 13:02
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Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3793 человека

В столице за прошедшие сутки выздоровели 3793 заболевших COVID-19, общее число вылечившихся превысило 70 тыс. Об этом сообщает московский оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РБК вчера в 03:55
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском вчера в 09:43
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Кино

Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену

Народные новости вчера в 08:48
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Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров

Рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в кинотеатрах подготовили Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ: - при походе в кино рекомендуется носить защитную маску.
АТВмедиа вчера в 07:30
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Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM вчера в 18:48
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Общество

Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве в начале июня

В Москве в начале июня ожидается похолодание с температурными аномалиями ниже нормы.
Известия вчера в 23:59
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Футбол

Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью

Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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