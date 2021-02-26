В России за январь выросла доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Объем просроченных долгов МФО в январе составил 66,4 млрд рублей, это 37% от общего объема.

С чего всё началось Эксперты: в России доля просроченных микрозаймов выросла до 37% Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе выросла до 37% от общего объема портфеля российских МФО против 30-31% в том же месяце в 2020 и 2019 годах, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс". ТАСС 19:06