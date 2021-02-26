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Газета.Ru
Газета.Ru

Доля просроченных микрозаймов в России выросла до 37%

В России за январь выросла доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Объем просроченных долгов МФО в январе составил 66,4 млрд рублей, это 37% от общего объема.В источнике
Газета.Ru
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Эксперты: в России доля просроченных микрозаймов выросла до 37%

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе выросла до 37% от общего объема портфеля российских МФО против 30-31% в том же месяце в 2020 и 2019 годах, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".
ТАСС19:06
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Доля просроченных микрозаймов в России выросла до 37%

Газета.Ru00:18

Доля просроченных микрозаймов россиян выросла до 37%

Комсомольская правда00:05

Эксперты: в России доля просроченных микрозаймов выросла до 37%

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