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Доля просроченных первых платежей по кредитам россиян выросла на 30%

Количество кредитов, по которым заемщики первый раз просрочили платеж, в феврале выросло в среднем на 30% по сравнению с январем.
Ведомости
По итогам февраля количество автокредитов, вышедших на просрочку, подскочило на 34,3% и достигло 39,2 тыс.
РБК
Однако прирост неплатежей в этом сегменте нельзя считать критическим — уже в марте в категории проблемных осталось лишь 6,9 тыс. ипотечных ссуд на 527,2 млн руб.
РБК
По данным «Эквифакса», объем новой просрочки сейчас не превышает 1,4% в зависимости от сегмента для просрочки до месяца, 1,2% — для просрочки до двух месяцев.
Ведомости

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В России выросла доля просроченных первых платежей по кредитам
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В России доля просроченных первых платежей по кредитам выросла на 30%
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