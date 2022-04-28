ВедомостиДоля просроченных первых платежей по кредитам россиян выросла на 30%Количество кредитов, по которым заемщики первый раз просрочили платеж, в феврале выросло в среднем на 30% по сравнению с январем.ВедомостиПо итогам февраля количество автокредитов, вышедших на просрочку, подскочило на 34,3% и достигло 39,2 тыс.РБКОднако прирост неплатежей в этом сегменте нельзя считать критическим — уже в марте в категории проблемных осталось лишь 6,9 тыс. ипотечных ссуд на 527,2 млн руб.РБКПо данным «Эквифакса», объем новой просрочки сейчас не превышает 1,4% в зависимости от сегмента для просрочки до месяца, 1,2% — для просрочки до двух месяцев.ВедомостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБКРосбалтПодробнее о событииВ России выросла доля просроченных первых платежей по кредитамОбщественная служба новостей02:28Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиянРБК23:00Самое цитируемоеБКИ сообщило о росте просрочки по кредитам с февраляГазета.Ru02:05РБК: объем проблемных кредитов в банках пока не показал ощутимого ростаLenta.ru01:45Доля просроченных первых платежей по кредитам россиян выросла на 30%Ведомости01:44РБК: Проблемные долги россиян по кредитам начинают «вызревать»Росбалт00:42Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ России доля просроченных первых платежей по кредитам выросла на 30%RuNews24.ru02:20Показать ещёОценить29Поделиться