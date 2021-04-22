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Доля просроченных потребительских кредитов россиян достигла 25%

Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам выросла с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года на 5,3 процентного пункта. Она достигла 25%, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). К началу февраля доля составляла 23,5%.В источнике
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С чего всё началось

Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%

Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года.
ТАСС20:03

Подробнее о событии

По данным Национального бюро кредитных историй, каждый четвертый потребительский кредит в России оказался просрочен

Эхо Москвы04:36

Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%

ТАСС20:03

Россияне просрочили четверть кредитов

Телеканал 360°03:19

Доля просроченных долгов россиян по кредитам выросла до 25% за год

ФАН00:59

Доля просроченных потребительских кредитов россиян достигла 25%

Коммерсантъ23:25

На начало апреля четверть долгов по потребкредитам россиян оказалась просроченной

Online47.ru20:31

Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам выросла до 25%

Фонтанка.Ру04:24
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RT на русском03:35