Доля просроченных потребительских кредитов россиян достигла 25%
Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам выросла с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года на 5,3 процентного пункта. Она достигла 25%, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). К началу февраля доля составляла 23,5%.В источнике
С чего всё началось
Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%
Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года.
ТАСС20:03