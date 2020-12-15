Доля просроченных потребкредитов в России в октябре выросла до 16%
Доля потребительских кредитов, просроченных свыше 30 дней, в октябре выросла по сравнению с началом года на 2,6 процентного пункта, до 16%, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).В источнике
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Доля потребительских кредитов, просроченных свыше 30 дней, в октябре выросла по сравнению с началом года на 2,6 процентного пункта, до 16%, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ
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Доля просроченных потребительских кредитов в России выросла в октябре до 16%
Комсомольская правда05:59