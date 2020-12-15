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Доля просроченных потребкредитов в России в октябре выросла до 16%

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Доля потребительских кредитов, просроченных свыше 30 дней, в октябре выросла по сравнению с началом года на 2,6 процентного пункта, до 16%, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).В источнике
С чего всё началось
Доля потребительских кредитов, просроченных свыше 30 дней, в октябре выросла по сравнению с началом года на 2,6 процентного пункта, до 16%, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ
).
Коммерсантъ04:06
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Комсомольская правда

Доля просроченных потребительских кредитов в России выросла в октябре до 16%

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News.ru

Доля просроченных кредитов россиян выросла до 16%

News.ru05:31
Банки.ру

НБКИ: просрочка по потребкредитам составила 16%

Банки.ру02:50
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Россияне погрязли в долгах

Lenta.ru05:13
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Доля просроченных потребкредитов в России в октябре выросла до 16%

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ТАСС

Доля просроченных потребкредитов в России выросла в октябре до 16%

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