Доля потребительских кредитов, просроченных свыше 30 дней, в октябре выросла по сравнению с началом года на 2,6 процентного пункта, до 16%, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С чего всё началось Доля потребительских кредитов, просроченных свыше 30 дней, в октябре выросла по сравнению с началом года на 2,6 процентного пункта, до 16%, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй ( НБКИ ). Коммерсантъ 04:06