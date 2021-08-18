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Доля просроченных россиянами микрозаймов с начала года выросла до 33,4%

Доля просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях выросла на 7,9 процентного пункта (п.п.) с начала года и на 1 августа составила 33,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС
За последний месяц рост составил 2,6 п. п. - на 1 июля доля пророченной задолженности составляла 30,8%.
ТАСС
Как указывается в обзоре, за прошедший год в возрастной структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов произошли существенные изменения.
Финмаркет
В январе-июне 2021 года доля самых пожилых заемщиков снизилась до 9,2%.
Финмаркет

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Экономически активные россияне стали чаще брать потребкредиты
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В России ощутимо выросла доля просроченных микрозаймов
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В России доля просроченных микрозаймов с начала года выросла до 33,4%
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Доля просроченных россиянами микрозаймов с начала года выросла до 33,4%
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