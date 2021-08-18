Доля просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях выросла на 7,9 процентного пункта (п.п.) с начала года и на 1 августа составила 33,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Продажи энергетиков в крупнейших розничных сетях России с января по июль этого года выросли на 40% в денежном и натуральном выражении, приводят данные по запросу Inc. Russia в международной аналитической компании NielsenIQ.
Два сотрудника управления ФСБ по Ставропольскому краю погибли в ДТП на пути в аэропорт Барнаула, пострадали также двое их детей, а за рулем разбившейся легковушки был начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.