Доля просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях выросла на 7,9 процентного пункта (п.п.) с начала года и на 1 августа составила 33,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Алиса из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и проходила дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ), не приняли на бюджетное отделение психологического факультета.
Наполненность газовых хранилищ (ПХГ) "Газпрома" в Европе по состоянию на 16 августа 2021 года составляет лишь порядка 18% - это минимальный показатель для данного времени года за последние восемь лет, следует из данных Gas Infrastructure Europe.