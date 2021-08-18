Газовые хранилища «Газпрома» в Европе заполнены на минимум за восемь лет

Наполненность газовых хранилищ (ПХГ) "Газпрома" в Европе по состоянию на 16 августа 2021 года составляет лишь порядка 18% - это минимальный показатель для данного времени года за последние восемь лет, следует из данных Gas Infrastructure Europe.