Доля просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях выросла на 7,9 процентного пункта (п.п.) с начала года и на 1 августа составила 33,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану заявил, что Евросоюз готов начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.