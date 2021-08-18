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Доля просроченных россиянами микрозаймов с начала года выросла до 33,4%

Доля просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях выросла на 7,9 процентного пункта (п.п.) с начала года и на 1 августа составила 33,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС
За последний месяц рост составил 2,6 п. п. - на 1 июля доля пророченной задолженности составляла 30,8%.
ТАСС
В ЦБ уверены, что «новые требования позволят сделать работу микрофинансовых институтов более понятной и прозрачной для потребителей».
Росбалт
Однако до значений весны прошлого года уровень одобрения не опустится, считают эксперты.
Росбалт

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В России ощутимо выросла доля просроченных микрозаймов
Росбалт02:35
Россияне начали чаще обращаться за микрозаймами
Кузбасс Сегодня16 августа в 11:16
Доля просроченных россиянами микрозаймов с начала года выросла до 33,4%
ТАСС20:03
В России доля просроченных микрозаймов с начала года выросла до 33,4%
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