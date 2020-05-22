Экономика

REGNUMREGNUMДоля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года. Такие данные приведены в исследовании компании «Ромир», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Комментировать79
с чего всё началось

Доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до рекордного уровня

В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».
РБКвчера в 13:30

Подробнее о событии

Исследование: россияне стали тратить на еду рекордные суммы

News.ruвчера в 17:16

Доля расходов россиян на покупку продуктов достигла рекордного уровня

Forbesвчера в 15:39

В России зафиксировано падение уровня жизни граждан

ИА Красная Веснавчера в 15:11

Доля расходов россиян в апреле на еду рекордно выросла

Росбалтвчера в 14:28

Доля расходов россиян на продукты выросла до рекордных 46%

Компаниявчера в 14:13

Доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до рекордного уровня

РБКвчера в 13:30

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

REGNUMвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

Введены правила для приезжающих в Югру из Башкирии, Якутии и Дагестана

Сегодня губернатор Югры подписала постановление о мерах, сопровождающих въезд в округ.
СургутИнформТВ вчера в 12:34
6
Политика

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
1,1K
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Salt Mag вчера в 05:41
11
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
957
Общество

Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей

Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
557
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
557
Музыка

Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров

Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru 21 мая в 05:22
882
Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
55
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
125
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
25
Политика

США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций

Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
36
Общество

В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады

В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН 01:30
207
Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru вчера в 21:43
35
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым

Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.
Экономика сегодня 01:27
Политика

Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС

Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
ТАСС вчера в 12:14
1
Общество

Боец Шлеменко порекомендовал к просмотру передачу Михалкова

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко посоветовал посмотреть новый выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
Lenta.ru 05:24
3
Космос

Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель

Ореанда-Новости 21 мая в 09:16
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
118
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

Президент Белоруссии указал на то, что хотя в стране создаются производства по выпуску ракет, ПВО, бронетехника и стрелковое оружие, продемонстрированные во время парада, тоже не сбрасываются со счетов.
Территория новостей вчера в 04:53
30
Происшествия

На Кубани скончалась пациентка с коронавирусом

Краснодар, 23 мая 2020, 11:45 — REGNUM 55-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус скончалась в Краснодарском крае, в ковид-госпитале Усть-Лабинска, сообщили 23 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:45
2
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
48
Культура

Журналист Джастин МакЭлрой выяснил секрет песен из мультфильмов Disney

Актуальные Новости вчера в 04:03
Энергетика

Путин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи

Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей.
Газета.Ru 04:34
4
Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
746
Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

РИА Новости 04:10
1
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
16
Общество

Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока

REGNUM 05:35
10
Шоу-бизнес

Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:51
179
Политика

Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.
Газета.Ru вчера в 15:40
82
Происшествия

В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2

REGNUM 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное