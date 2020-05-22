В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

с чего всё началось

Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года. Такие данные приведены в исследовании компании «Ромир», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

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