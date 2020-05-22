Экономика

REGNUMREGNUMДоля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года. Такие данные приведены в исследовании компании «Ромир», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Доля расходов россиян на покупку продуктов достигла рекордного уровня

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В России зафиксировано падение уровня жизни граждан

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Доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до рекордного уровня

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Доля расходов россиян в апреле на еду рекордно выросла

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Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

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Почти половина затрат россиян в апреле ушла на еду. Это рекордный показатель

Adindex.ru12:12
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В Великобритании введут двухнедельный карантин для въезжающих в страну

Пател уточнила, что новые правила въезда будет введены с 8 июня, после чего «въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней».
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ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

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Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничений.
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