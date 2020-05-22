с чего всё началось

Согласно отчёту исследовательского холдинга «Ромир», расходы средней российской семьи на покупку еды в апреле составили 26 000 рублей или 46% от всех её трат за месяц. Это самое высокое значение индекса за всю историю наблюдения, отметили аналитики.

Доля расходов россиян на еду выросла до рекордных значений

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 4

Политика Небензя сообщил о причинах присоединения Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, что Украина в 2014 году сама открыла путь к воссоединению Крыма с Россией, передает ТАСС. 1,3K

Здоровье В Челябинской области умерли 27 зараженных коронавирусом Число заболевших выросло до 2199 человек За минувшие сутки в Челябинской области умерло еще два человека, инфицированные COVID-19. 2

Общество Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным. 4

Армия и оружие Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. 1

Происшествия Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. 21

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Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 30

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 382

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 94

Политика Посольство ответило на грант США по анализу «дезинформации» России Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США разместило на сайте grants.gov заявку на выдачу гранта на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». 691

Общество Ещё два пациента умерли от коронавируса в Свердловской области За минувшие сутки на территории Свердловской области зафиксировано еще две смерти от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020». 3

Здоровье Гинцбург: вылечившиеся от коронавируса пациенты не заболевают повторно «Человек, который полностью излечился от коронавируса, не заражается им повторно», - заявил на конференции «Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Москве» в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Гинцбург. 5

Происшествия К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.