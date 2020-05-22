Экономика
Секрет фирмыДоля расходов россиян на еду выросла до рекордных значений
Согласно отчёту исследовательского холдинга «Ромир», расходы средней российской семьи на покупку еды в апреле составили 26 000 рублей или 46% от всех её трат за месяц. Это самое высокое значение индекса за всю историю наблюдения, отметили аналитики.
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с чего всё началось
Расходы средней российской семьи на продукты питания в апреле составили 46% от всех ее расходов, показал Food Index, который рассчитывает исследовательский холдинг «Ромир».Forbesвчера в 15:39
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Общество
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru вчера в 16:34
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Общество
В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21 мая в 03:35
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Небензя сообщил о причинах присоединения Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, что Украина в 2014 году сама открыла путь к воссоединению Крыма с Россией, передает ТАСС.
Дождь вчера в 03:29
Здоровье
В Челябинской области умерли 27 зараженных коронавирусом
Число заболевших выросло до 2199 человек За минувшие сутки в Челябинской области умерло еще два человека, инфицированные COVID-19.
Правда УрФО 03:31
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград
В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
Армия и оружие
Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном
Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ.
REGNUM 03:50
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Происшествия
Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости вчера в 16:20
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Технологии
Появилась информация о новом глобальном обновлении Windows 10
Компания Microsoft готова начать тестирование нового глобального обновления - Windows 10 2021.
NewInform 04:09
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса
Артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, рассказал "Вечерней Москве" продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 02:10
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Политика
Посольство ответило на грант США по анализу «дезинформации» России
Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США разместило на сайте grants.gov заявку на выдачу гранта на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения».
РБК 02:36
Игры
Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий без учета раздачи в EGS
Take-Two продала больше 130 млн копий Grand Theft Auto V, при этом показатели раздачи игры в магазине Epic Games Store при подсчетах не учитывались.
CyberSport.ru 21 мая в 00:28
Общество
Ещё два пациента умерли от коронавируса в Свердловской области
За минувшие сутки на территории Свердловской области зафиксировано еще две смерти от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 03:56
Общество
МВД автоматически продлит истекшие трудовые патенты для мигрантов
Министерство внутренних дел автоматически продлит на три месяца действие рабочих патентов для трудовых мигрантов.
News.ru 03:54
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
Здоровье
Гинцбург: вылечившиеся от коронавируса пациенты не заболевают повторно
«Человек, который полностью излечился от коронавируса, не заражается им повторно», - заявил на конференции «Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Москве» в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Гинцбург.
Вечерний курьер 04:54
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Финансы
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08