Экономика
REGNUMДоля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года. Такие данные приведены в исследовании компании «Ромир», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось
В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».РБКвчера в 13:30
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Злоумышленник, захвативший здание Альфа-банка в центре Москвы утверждает, что здание заминировано.
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Российская газета вчера в 07:16
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В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
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Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
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